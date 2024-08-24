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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1601 года W "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года W "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года W "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Литва" со знаком W. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2770 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1601 W "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1601 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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