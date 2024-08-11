Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1602 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1602
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1602 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Stary Sklep за 11500 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Felix Schiessinger (1)
- Niemczyk (1)
- Stary Sklep (1)
- WCN (1)
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
2867 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1602 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск