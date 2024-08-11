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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1602 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1602 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1602 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1602
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1602 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе Stary Sklep за 11500 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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Польша Трояк (3 гроша) 1602 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1602 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
2867 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1602 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1602 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
2329 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1602 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Трояк (3 гроша) 1602 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1602 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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