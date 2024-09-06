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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1619 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1619 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1619 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,23 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1619
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (212)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1619 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 1 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (5)
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 69 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1619 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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