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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1601 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года B "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года B "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1485 PLN. Торги состоялись 19 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rönesans Salzgitter GmbH - June 30, 2023
Продавец Rönesans Salzgitter GmbH
Дата 30 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1601 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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