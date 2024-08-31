Трояк (3 гроша) 1601 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1485 PLN. Торги состоялись 19 марта 2021.

Сохранность UNC (4) AU (1) XF (18) VF (16) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (3) Сервис NGC (3)

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