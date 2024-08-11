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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1601 года IF "Люблинский монетный двор". Дата вверху (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Дата вверху

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года IF "Люблинский монетный двор" Дата вверху - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года IF "Люблинский монетный двор" Дата вверху - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Люблинский монетный двор" со знаком IF. Дата вверху. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9600 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
1270 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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