Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1601 года P "Познаньский монетный двор". "P" рядом с орлом (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: "P" рядом с орлом
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1601
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. "P" рядом с орлом. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Дата 13 июня 2024
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Дата 13 июня 2024
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Дата 26 мая 2024
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
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