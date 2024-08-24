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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1601 года P "Познаньский монетный двор". "P" рядом с орлом (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: "P" рядом с орлом

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года P "Познаньский монетный двор" "P" рядом с орлом - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года P "Познаньский монетный двор" "P" рядом с орлом - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. "P" рядом с орлом. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 P "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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