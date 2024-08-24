Трояк (3 гроша) 1601 года P "Познаньский монетный двор". "P" рядом с орлом (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Познаньский монетный двор" со знаком P. "P" рядом с орлом. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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