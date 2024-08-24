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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1614 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1614 года K "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1614 года K "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1614 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 506 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 23 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
19397 $
Цена в валюте аукциона 60000 PLN
Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1614 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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