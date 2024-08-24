Трояк (3 гроша) 1614 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1614 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 506 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 23 ноября 2013.

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