Трояк (3 гроша) 1601 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1050 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2018.

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