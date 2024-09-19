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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1601 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года F "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года F "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1050 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2018.

Сохранность
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  • Wójcicki (5)
Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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