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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1601 года "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Познаньский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Numisbalt за 925 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
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  • WDA - MiM (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Solidus Numismatik - February 28, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1601 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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