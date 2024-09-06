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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1591 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1591 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1591 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1591
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1591 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7200 PLN. Торги состоялись 5 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 195 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1591 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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