Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1591 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1591
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1591 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7200 PLN. Торги состоялись 5 ноября 2011.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Дата 13 октября 2023
Сохранность F
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Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 26 января 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 25 сентября 2022
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Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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