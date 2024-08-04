Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе WDA - MiM за 3700 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

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