Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год без года (1601-1624)
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе WDA - MiM за 3700 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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