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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год без года (1601-1624)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе WDA - MiM за 3700 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
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  • MARCINIAK (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
Польша Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) без года (1601-1624) "Краковский монетный двор" на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1601 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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