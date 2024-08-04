Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1603 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1603
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1603 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Numisbalt за 550 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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