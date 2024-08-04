Трояк (3 гроша) 1603 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1603 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Numisbalt за 550 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

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