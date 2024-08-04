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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1603 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1603 года K "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1603 года K "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1603
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1603 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе Numisbalt за 550 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1603 K "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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