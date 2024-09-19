Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1590 года ID "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1590
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1590 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 320 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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