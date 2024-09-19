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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1590 года ID "Олькушский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1590 года ID "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1590 года ID "Олькушский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1590
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1590 года "Олькушский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 320 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Golden Lion - October 8, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Naumann - July 3, 2022
Продавец Naumann
Дата 3 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Олькушский монетный двор" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1590 "Олькушский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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