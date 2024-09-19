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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1624 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1624 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1624 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,02 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1624
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (205)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1624 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе WDA - MiM за 1650 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
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Дата 2 мая 2024
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Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
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Дата 25 апреля 2024
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Дата 18 апреля 2024
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Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1624 "Краковский монетный двор" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
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