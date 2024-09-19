Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1624 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,02 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1624
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (205)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1624 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе WDA - MiM за 1650 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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