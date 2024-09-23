Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1601 года "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Всховский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 898 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 5 ноября 2011.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
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Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 26 января 2019
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
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Где продать?
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