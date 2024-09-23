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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1601 года "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Всховский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 898 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 5 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • WCN (11)
  • Wójcicki (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - January 26, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - January 26, 2019
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 26 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
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Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность VF
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Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1601 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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