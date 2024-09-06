Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1607 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1607
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1607 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2728 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 30000 SEK. Торги состоялись 5 мая 2013.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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