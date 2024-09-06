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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1607 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1607 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1607 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1607
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1607 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2728 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 30000 SEK. Торги состоялись 5 мая 2013.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • Künker (1)
  • La Galerie Numismatique (2)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Via (2)
  • WCN (6)
Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
2406 $
Цена в валюте аукциона 9750 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
3349 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Via - May 25, 2023
Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе La Galerie Numismatique - May 5, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - May 4, 2013
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе GGN - April 26, 2003
Польша Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" на аукционе GGN - April 26, 2003
Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1607 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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