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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1590 года ID "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1590 года ID "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1590 года ID "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1590
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (156) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1590 года "Познаньский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 680 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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