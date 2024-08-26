Трояк (3 гроша) 1590 года ID "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1590 года "Познаньский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 680 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2020.

Сохранность UNC (10) AU (5) XF (69) VF (62) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (2) Сервис NGC (4) ННР (1) PCGS (2)

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