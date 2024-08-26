Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1590 года ID "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1590
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (156) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1590 года "Познаньский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 680 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
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Дата 24 мая 2024
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Дата 26 апреля 2024
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Продавец Stary Sklep
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Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 8 февраля 2024
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
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Продавец Rzeszowski DA
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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