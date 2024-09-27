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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1606 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1606 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1606 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,23 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1606
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1606 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 8500 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1048 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Aste - April 5, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Aste - April 5, 2024
Продавец Aste
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Aste - December 12, 2022
Продавец Aste
Дата 12 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Aste - March 20, 2022
Продавец Aste
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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