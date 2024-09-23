Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1605 года K "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1605
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1605 года "Краковский монетный двор" со знаком K. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе Stary Sklep за 3950 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
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Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 7 октября 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
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