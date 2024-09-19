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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1602 года V "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1602 года V "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1602 года V "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1602
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1602 года "Литва" со знаком V. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 22000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1847 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Monnaies d'Antan - November 27, 2021
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 27 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VG
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Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1602 V "Литва" на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1602 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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