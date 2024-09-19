Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1602 года V "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1602
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1602 года "Литва" со знаком V. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 22000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 27 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VG
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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