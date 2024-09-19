Трояк (3 гроша) 1602 года V "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1602 года "Литва" со знаком V. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 22000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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