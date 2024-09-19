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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1590 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1590 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1590 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1590
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (180)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1590 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5500 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
464 $
Цена в валюте аукциона 1875 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1590 "Литва" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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