Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1590 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1590
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (180)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1590 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5500 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2021.
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