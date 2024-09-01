Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1601 года M "Мальборкский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1601
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Мальборк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1601 года "Мальборкский монетный двор" со знаком M. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Stary Sklep за 1050 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Katz (1)
- MARCINIAK (5)
- Niemczyk (3)
- Rzeszowski DA (1)
- Stary Sklep (2)
- WCN (6)
- Wójcicki (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Шеляг 1601 "Мальборкский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск