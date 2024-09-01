Шеляг 1601 года M "Мальборкский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1601 года "Мальборкский монетный двор" со знаком M. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Stary Sklep за 1050 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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