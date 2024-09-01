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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1601 года M "Мальборкский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1601 года M "Мальборкский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1601 года M "Мальборкский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1601 года "Мальборкский монетный двор" со знаком M. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Stary Sklep за 1050 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (2)
  • WCN (6)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 725 PLN
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1601 M "Мальборкский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1601 "Мальборкский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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