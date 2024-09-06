Шеляг 1601 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1601 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе WDA - MiM за 875 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

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