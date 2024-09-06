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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1601 года F "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1601 года F "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1601 года F "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1601 года "Всховский монетный двор" со знаком F. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе WDA - MiM за 875 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шеляг 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Шеляг 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Шеляг 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе GGN - October 18, 1997
Польша Шеляг 1601 F "Всховский монетный двор" на аукционе GGN - October 18, 1997
Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1601 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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