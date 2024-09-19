Шеляг 1601 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1601 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1700 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.

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