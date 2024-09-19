Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1601 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1601
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1601 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1700 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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