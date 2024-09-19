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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1601 года B "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1601 года B "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1601 года B "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1601 года "Быдгощский монетный двор" со знаком B. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 1700 PLN. Торги состоялись 27 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Шеляг 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Шеляг 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Шеляг 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1601 B "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1601 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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