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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1601 года "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1601 года "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1601 года "Всховский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1601 года "Всховский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2643 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (3)
  • Stare Monety (1)
Польша Шеляг 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша Шеляг 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша Шеляг 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Шеляг 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша Шеляг 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность F
Цена
******
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Польша Шеляг 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1601 "Всховский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1601 "Всховский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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