Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1601 года "Всховский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1601
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1601 года "Всховский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2643 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- Janas (1)
- MARCINIAK (3)
- Stare Monety (1)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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