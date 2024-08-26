Шеляг 1601 года BB "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1601 года "Быдгощский монетный двор" со знаком BB. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 540 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 500 PLN. Торги состоялись 4 декабря 2004.

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