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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1601 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1601 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1601 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1601 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе WDA - MiM за 850 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Heritage (3)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (2)
  • Numisbalt (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Heritage - February 2, 2017
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Heritage - February 2, 2017
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Heritage - November 10, 2016
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Heritage - November 10, 2016
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Heritage - August 25, 2016
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Heritage - August 25, 2016
Продавец Heritage
Дата 25 августа 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1601 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1601 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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