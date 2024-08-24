Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1601 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1601 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе WDA - MiM за 850 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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