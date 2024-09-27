Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1619 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,9 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1619
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1619 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Stary Sklep за 200 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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