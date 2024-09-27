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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1619 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1619 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1619 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1619
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1619 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Stary Sklep за 200 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе Numis Poland - April 6, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Шеляг 1619 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1619 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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