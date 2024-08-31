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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1623 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1623 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1623 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1623 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2613 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1623 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1623 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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