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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1626 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1626 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1626 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1626
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1626 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 499 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 540 PLN. Торги состоялись 13 ноября 2010.

Сохранность
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Польша Шеляг 1626 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1626 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша Шеляг 1626 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1626 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Шеляг 1626 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1626 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1626 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шеляг 1626 на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1626 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1626 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1626 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1626 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1626 на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1626 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1626 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1626 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1626 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1626 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1626 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1626 на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Шеляг 1626 на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1626 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1626 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1626 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1626 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1626 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1626 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1626 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1626 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1626 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Шеляг 1626 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1626 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Польша Шеляг 1626 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1626 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шеляг 1626 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1626 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Польша Шеляг 1626 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1626 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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