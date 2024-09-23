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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1625 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1625 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1625 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1625
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1625 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе GGN за 260 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2001.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • GGN (1)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Monety i Medale (1)
  • Numision (1)
  • Stare Monety (6)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1625 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1625 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша Шеляг 1625 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шеляг 1625 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Шеляг 1625 на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Шеляг 1625 на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1625 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1625 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1625 на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1625 на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1625 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1625 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1625 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1625 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1625 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1625 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1625 на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1625 на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1625 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1625 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1625 на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша Шеляг 1625 на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1625 на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша Шеляг 1625 на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1625 на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша Шеляг 1625 на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1625 на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша Шеляг 1625 на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1625 на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1625 на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1625 на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша Шеляг 1625 на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1625 на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша Шеляг 1625 на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1625 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1625 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1625 на аукционе GGN - April 21, 2001
Польша Шеляг 1625 на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1625 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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