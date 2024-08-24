Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1617 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,9 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1617
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (188)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1617 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2400 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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