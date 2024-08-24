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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1617 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1617 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1617 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1617
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (188)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1617 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2400 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1617 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

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