Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1590 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1590
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1590 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2153 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 440 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где купить?
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Для продажи Шеляг 1590 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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