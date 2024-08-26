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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1590 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1590 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1590 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1590
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1590 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2153 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 440 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Numis Poland - May 22, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1590 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1590 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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