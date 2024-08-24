Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1606 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1606
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1606 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Stary Sklep за 440 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 19 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Где продать?
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