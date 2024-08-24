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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1623 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1623 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1623 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1623 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 724 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 300 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (9)
  • Niemczyk (3)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1623 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1623 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Польша Шеляг 1623 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1623 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Шеляг 1623 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1623 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1623 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1623 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Шеляг 1623 на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Шеляг 1623 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1623 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1623 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша Шеляг 1623 на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1623 на аукционе GGN - October 20, 2005
Польша Шеляг 1623 на аукционе GGN - October 20, 2005
Продавец GGN
Дата 20 октября 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1623 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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