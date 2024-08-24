Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1623 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,53 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1623
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1623 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 724 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 300 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
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- Wu-eL (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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