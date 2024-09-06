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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1605 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1605 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1605 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1605
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1605 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3580 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 240 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (3)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
  • Monety i Medale (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numisbalt (3)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Tempus (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1605 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1605 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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