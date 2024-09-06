Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1611 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1611
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1611 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3582 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 340 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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