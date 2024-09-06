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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1611 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1611 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1611 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1611
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1611 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3582 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 340 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (7)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Stary Sklep (6)
  • Tempus (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1611 "Рига" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1611 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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