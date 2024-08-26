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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1616 года "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1616 года "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1616 года "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1616 года "Познаньский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 120 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1616 "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Шеляг 1616 "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Шеляг 1616 "Познаньский монетный двор" на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша Шеляг 1616 "Познаньский монетный двор" на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1616 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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