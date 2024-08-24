Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1591 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1591
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1591 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387654 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 195 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.
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