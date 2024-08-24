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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1591 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1591 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1591 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1591
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1591 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 387654 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 195 PLN. Торги состоялись 29 февраля 2024.

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Польша Шеляг 1591 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Шеляг 1591 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1591 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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