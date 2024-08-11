Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1614 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1614
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1614 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 500 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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