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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1614 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1614 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1614 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1614 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 500 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1614 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1614 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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