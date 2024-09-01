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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1624 года "Литовский с орлом и погоней" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1624 года "Литовский с орлом и погоней" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1624 года "Литовский с орлом и погоней" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1624
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1624 года "Литовский с орлом и погоней". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1412 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 220 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Шеляг 1624 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1624 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Шеляг 1624 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шеляг 1624 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1624 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1624 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1624 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Шеляг 1624 "Литовский с орлом и погоней" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1624 "Литовский с орлом и погоней" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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