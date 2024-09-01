Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1624 года "Литовский с орлом и погоней" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1624
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1624 года "Литовский с орлом и погоней". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1412 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 220 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Janas (1)
- MARCINIAK (2)
- Stary Sklep (1)
- WCN (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Шеляг 1624 "Литовский с орлом и погоней" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск