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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1616 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1616 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1616 года - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1616 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 620 PLN. Торги состоялись 30 ноября 2002.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
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