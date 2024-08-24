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Шеляг 1616 года (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1616 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 620 PLN. Торги состоялись 30 ноября 2002.
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