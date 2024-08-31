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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1612 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1612 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1612 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1612
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1612 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 500 PLN. Торги состоялись 11 сентября 2021.

Сохранность
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  • Coins.ee (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Numedux (1)
  • Numisbalt (6)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Solidus Numismatik (6)
  • Stary Sklep (5)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Solidus Numismatik - November 21, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
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Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Solidus Numismatik - October 11, 2022
Продавец Solidus Numismatik
Дата 11 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Solidus Numismatik - December 8, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 8 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Solidus Numismatik - October 12, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Solidus Numismatik - July 20, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1612 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1612 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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