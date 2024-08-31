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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1618 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1618 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1618 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1618
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1618 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1618 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1618 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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