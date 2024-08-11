Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1626 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1626
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1626 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4219 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 550 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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