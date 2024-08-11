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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1626 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1626 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1626 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1626
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1626 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4219 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 550 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Solidus Numismatik - February 7, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1626 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1626 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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