Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1613 года "Орел" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,53 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1613
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1613 года "Орел". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7162 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 420 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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