Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1613 года "Орел" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1613 года "Орел" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1613 года "Орел" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,53 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1613
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1613 года "Орел". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7162 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 420 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (2)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (14)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (4)
  • Tempus (2)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (6)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Solidus Numismatik - February 7, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1613 "Орел" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1613 "Орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1613 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск