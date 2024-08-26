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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1612 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1612 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1612 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1612
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1612 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Stary Sklep за 4700 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
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Польша Шеляг 1612 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1612 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1090 $
Цена в валюте аукциона 4700 PLN
Польша Шеляг 1612 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1612 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша Шеляг 1612 "Литва" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Шеляг 1612 "Литва" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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