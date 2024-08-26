Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1612 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1612 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Stary Sklep за 4700 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
1090 $
Цена в валюте аукциона 4700 PLN
Где продать?
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