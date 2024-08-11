Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1610 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1610
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1610 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2179 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 600 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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