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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1610 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1610 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1610 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1610
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1610 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2179 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 600 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Numis Poland - August 4, 2021
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Numis Poland - August 4, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1610 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1610 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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