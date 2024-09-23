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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1616 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1616 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1616 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,9 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (118)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1616 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе Numisbalt за 260 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Польша Шеляг 1616 "Литва" на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1616 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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