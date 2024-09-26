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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1609 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Шеляг 1609 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Шеляг 1609 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Шеляг
  • Год 1609
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1609 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1689 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 210 EUR. Торги состоялись 2 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Шеляг 1609 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Шеляг 1609 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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