Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1609 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Шеляг
- Год 1609
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1609 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1689 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 210 EUR. Торги состоялись 2 мая 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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